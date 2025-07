"Eles precisam desesperadamente". Trump anuncia envio de sistemas defensivos Patriot à Ucrânia

"Vamos enviar-lhes Patriots, de que eles precisam desesperadamente", afirmou o presidente norte-americano, ao cabo de duas semanas de suspensão da entrega de armas dos Estados Unidos à Ucrânia. "Ainda não decidi a quantidade, mas eles vão recebê-las, pois precisam de proteção", prosseguiu Donald Trump.

O retomar do abastecimento bélico das Forças Armadas ucranianas é enquadrada por um acordo sob os auspícios da NATO. A Aliança Atlântica pagará aos norte-americanos o armamento a enviar à Ucrânia, segundo o próprio Trump: "Na verdade, vamos enviar vários equipamentos militares muito sofisticados e eles vão pagar-nos 100 por cento".Os mísseis Patriot constituem um dos principais sistemas defensivos dos Estados Unidos e visam intercetar ataques por terra e ar.

O presidente dos Estados Unidos remetera para esta segunda-feira uma "importante declaração" sobre a Rússia - o senador republicano Lindsay Graham, uma das vozes mais próximos da atual Casa Branca, aventou a possibilidade de sanções. Isto após uma sequência de declarações a exprimir um aparente afastamento face ao homólogo russo, face aos ataques continuados sobre o território ucraniano.

"Putin surpreendeu muita gente. Fala bem e depois bombardeia toda a gente à tarde. Portanto, há um pequeno problema e eu não gosto disso", queixou-se o 47.º presidente norte-americano.



Na sexta-feira, por seu turno, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicava ter mantido uma conversa ao telefone com o homólogo norte-americano, sinalizando já então o "reforço da proteção" do seu país, a braços com sucessivas vagas de drones e mísseis russos.

Antena 1

Os canais diplomáticos deverão entrar em velocidade acrescida, esta segunda-feira, a partir das 14h00 de Lisboa, com um encontro na Sala Oval entre o presidente dos Estados Unidos e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Vai estar também presente o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Por outro lado, espera-se que Kiev receba a visita de Keith Kellogg, emissário de Washington para o conflito no leste da Europa.

"Direitos aduaneiros de 500%"



Em declarações à norte-americana CBS, no domingo, Lindsay Graham saiu em defesa de sanções pesadas contra Moscovo. E acenou mesmo com "uma viragem" na guerra. A proposta, arguiu o senador republicano, "daria ao presidente Trump a capacidade de impor direitos aduaneiros de 500 por cento sobre qualquer país que ajude a Rússia e apoie a máquina de guerra de Putin".A via das sanções está, segundo Trump, a ser "estudada de muito perto" entre as paredes da Casa Branca.



"É um martelo que o presidente Trump tem à sua disposição para pôr fim à guerra", clamou Graham, que se deslocou à Europa para promover esta via na companhia do senador democrata Richard Blumenthal.



A voz do legislador republicano foi também ouvida a invocar possíveis medidas sobre os bens russos congelados, ou a venda, aos aliados europeus, de "enormes quantidades de armas que poderão beneficiar a Ucrânia".





I had a good meeting with U.S. Senators @LindseyGrahamSC and @SenBlumenthal. I’m grateful for their participation in the Ukraine Recovery Conference, as well as in the meeting of the Coalition of the Willing. It is important that the United States joined this format – for the… pic.twitter.com/SmAdgSbznM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2025

"Valor estratégico"

Lavrov chegou a Pequim após uma visita à Coreia do Norte, aliada de Moscovo no campo de batalha.

c/ agências

No X,Mas também a Rússia mantém uma frente diplomática em ação., onde, no domingo,".Em comunicado, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros descreveu a relação bilateral como "a mais estável, a mais madura e a mais rica em valor estratégico".Os dois governantes discutiram, em concreto, a situação na Península Coreana, a guerra na Ucrânia, o programa nuclear do Irão, as relações com os Estados Unidos e a guerra no Médio Oriente.