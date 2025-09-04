Elevador da Glória foi inspecionado na manhã do acidente
O elevador da glória foi inspecionado na manhã de quarta-feira, dia da tragédia. De acordo com o documento a que o Observador teve acesso, foi dada a garantia que tinha condições para operar.
A inspeção demorou sensivelmente 30 minutos e foi referido que o cabo deveria ser substituído dentro de 263 dias. A notícia foi avançada pelo Observador.
O balanço foi feito pelo primeiro-ministro ao início da tarde e levou a proteção civil de Lisboa a admitir ter cometido um erro quando avançou de manhã que eram 17 as vítimas mortais.
Entre as vítimas mortais há vários estrangeiros e funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Às 16h00 a Carris vai dar uma conferência de imprensa sobre este acidente.
O primeiro-ministro revelou que são várias as entidades que durante a tarde vão dar a conhecer os passos que estão a ser tomados nas diversas investigações em curso.