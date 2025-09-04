Elevador da Glória foi inspecionado na manhã do acidente

A inspeção demorou sensivelmente 30 minutos e foi referido que o cabo deveria ser substituído dentro de 263 dias. A notícia foi avançada pelo Observador.





O primeiro-ministro revelou que são várias as entidades que durante a tarde vão dar a conhecer os passos que estão a ser tomados nas diversas investigações em curso.





Na sequência do acidente com o elevador da Glória,, cinco estão feridas com gravidade.O balanço foi feito pelo primeiro-ministro ao início da tarde e levou a proteção civil de Lisboa a admitir ter cometido um erro quando avançou de manhã que eram 17 as vítimas mortais.Entre as vítimas mortais háda Misericórdia de Lisboa.Às 16h00 a Carris vai dar uma conferência de imprensa sobre este acidente.Por causa do acidente, hoje, é. Lisboa, decretou três dias de luto municipal.