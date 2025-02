Elisa Ferreira pede urgência na resposta europeia à ameaça russa

Entrevistada esta quinta-feira pela Antena 1, no, Elisa Ferreira diz que é preciso responder à ameaça russa, numa altura em que os europeus já não podem contar com os Estados Unidos como antigamente.A antiga comissária europeia defende que a Europa precisa de encontrar rapidamente fontes de financiamento para garantir a defesa face à ameaça russa.É preciso garantir 500 mil milhões de euros para este setor, sempre desvalorizado no Velho Continente.