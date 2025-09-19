Eliseu avançou, MNE confirma. Dez países, incluindo Portugal, vão reconhecer o Estado da Palestina

Nessa conferência, estarão representados "dez países que decidiram proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina", indicou aos jornalistas um conselheiro do presidente francês, Emmanuel Macron.

Além de Portugal e França, que está por detrás da iniciativa, os outros Estados "são Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino", acrescentou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou ao início da noite que o país vai reconhecer o Estado da Palestina, como já antecipado pelo Governo esta semana, mas já no domingo, 21, um dia antes como anunciado pelo Eliseu.

A Declaração Oficial de Reconhecimento terá lugar ainda antes da Conferência de Alto Nível da próxima semana. Para formalizar este reconhecimento, Macron proferirá um discurso na segunda-feira, pelas 15H00 de Nova Iorque (20H00 de Lisboa), durante a conferência a que copresidirá com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.



Este último, "de acordo com as últimas informações de que dispomos, intervirá por videoconferência", precisou uma fonte francesa.



Fontes do Eliseu defenderam esta sexta-feira que é "urgente" salvar a solução dos dois Estados, um Estado palestiniano ao lado de Israel, em coexistência pacífica nas fronteiras internacionalmente reconhecidas desde 1967, porque ser a única alternativa à "guerra permanente".

O palácio justifica o reconhecimento apenas agora, e quase dois anos desde o início da guerra em Gaza, com o facto de a situação atual constituir um ponto de viragem que coloca muitos perigos.

Israel tem contestado o reconhecimento por países estrangeiros de um Estado da Palestina (148), garantindo que não haverá Estado palestiniano, o que considera uma recompensa para o Hamas, movimento islamita palestiniano que a 7 de outubro de 2023 levou a cabo em território israelita um ataque de proporções sem precedentes (cerca de 1.200 mortos e 251 reféns) que desencadeou, horas depois, a ofensiva na Faixa de Gaza, que já fez mais de 65.000 mortos e de 165.000 feridos, na maioria civis.

c/ Lusa