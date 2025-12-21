ELN anuncia cessar-fogo entre 24 de dezembro e 03 de janeiro na Colômbia

"O Exército de Libertação Nacional envia ao povo colombiano uma mensagem clara de paz declarando um cessar-fogo unilateral para esta época festiva de Natal e de fim de ano", adiantou o grupo armado, em comunicado.

O ELN pediu a todas as suas estruturas para não realizar operações militares ofensivas contra as Forças Armadas do Estado entre as 00:00 de 24 de dezembro e as 00:00 de 03 de janeiro de 2026.

Este exército destacou que "não é sua política" realizar operações militares que afetem a população, sendo "os órgãos de inteligência do Estado e os grandes meios de comunicação a seu serviço que promovem uma guerra comunicacional com o objetivo de criar essa falsa imagem com base em mentiras".

Aquele grupo armado criticou o envio de tropas americanas ao Caribe "para ameaçar, agredir e saquear os povos e nações".

"Nestes tempos de agressão dos Estados Unidos, o ELN está pronto, juntamente com os patriotas, para defender a soberania da Colômbia", ressalvou.

Este anúncio de cessar-fogo ocorre poucos dias depois de o ELN ter realizado uma paralisação armada de 72 horas --- entre 15 e 17 de dezembro --- durante a qual foram colocados explosivos nas estradas, hasteadas bandeiras da organização e realizados ataques contra guarnições militares, entre eles um em Villanueva, La Guajira, que matou sete militares a 18 de dezembro.

Durante esta paralisação de 72 horas, foram contabilizados mais de 80 acontecimentos que alteraram a ordem pública, de acordo com as informações do Ministério da Defesa.

O Governo manteve negociações com vistas a um acordo de paz com o ELN que, atualmente, estão suspensas.

Nos últimos dias, Trump ameaçou o seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, dizendo que seria o "seguinte" a cair, após o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, se não travasse a produção de cocaína dentro do seu país.