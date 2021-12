Elon Musk eleito Personalidade do Ano pela revista Time

"A 'Personalidade do Ano' reconhece a influência, e poucas pessoas foram mais influentes que Elon Musk na vida na Terra, e potencialmente fora dela também", afirmou o editor-chefe da publicação, Edward Felsenthal.







Em 2021, Musk superou Jeff Bezos, líder da Amzon, e tornou-se a pessoa mais rica do mundo graças a uma subida das ações da empresa em bolsa.







No perfil da revista Time sobre Elon Musk pode ler-se: "Este é o homem que aspira salvar o nosso planeta e dar-nos um outro para habitarmos: palhaço, génio, rei da provocação, visionário, industrial, exibicionista, malandro; um híbrido louco de Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e o doutor Guardião de Manhattan, o inquietante homem-deus de pele azul que inventa carros elétricos e se muda para Marte".

Elon Reeve Musk demonstra publicamente preocupações com a extinção da humanidade e propõe soluções, das quais algumas são o objetivo principal das suas empresas. Entre elas, a redução do aquecimento global, através do uso de energias renováveis, um projeto multiplanetário, mais especificamente a colonização de Marte e o desenvolvimento seguro da inteligência artificial.



Uma das suas empresas, a Space X, tornou-se a primeira a vender um voo comercial à Lua.







A revista Time elegeu ainda a cantora pop Olívia Rodrigo com “Artista do Ano”, a ginasta Simone Biles “Atleta do Ano” e os cientistas de vacinas foram nomeados “Heróis do Ano”.







No ano passado, a revista reconheceu o Joe Biden e a sua vice-presidente Kamala Harris. Na edição de 2019, a ativista sueca greta Thunberg, que na altura tinha 16 anos, foi a personalidade mais jovem a ganhar a capa da revista.