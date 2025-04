Elon Musk recupera lugar de pessoa mais rica do mundo na lista da Forbes de 2025

Musk, com uma fortuna de 342 mil milhões de dólares, é seguido pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, com 216 mil milhões de dólares e Jeff Bezos, fundador da Amazon, com um património líquido de 215 mil milhões de dólares.

Seguem-se Larry Ellison, cofundador e ex-CEO da Oracle, com 192 mil milhões de dólares e em quinto lugar está Bernard Arnault, magnata da moda e dos cosméticos, que liderou a lista em 2023 e 2024, com 178 mil milhões de dólares.

"A riqueza aumentou este ano como nunca antes. A lista deste ano inclui 3.028 multimilionários, o número mais elevado desde o início da lista em 1987", observou a revista especializada, em comunicado.

A completar a segunda metade do top 10 estão o filantropo e empresário Warren Buffett, com 154 mil milhões, os cofundadores da Google, Larry Page, 144 mil milhões de dólares, e Sergey Brin, 138 mil milhões de dólares, o empresário têxtil espanhol Amancio Ortega, 124 mil milhões e o ex-CEO da Microsoft, Steve Ballmer, 118 mil milhões de dólares.

Esta é a 39.ª edição da Lista da Forbes, cujos membros acumularam este ano um património líquido total de 16,1 triliões de dólares, um recorde histórico para este ranking.

"Um recorde de 15 pessoas em todo o mundo têm agora fortunas de 12 dígitos, contra 14 no ano passado e zero em 2017", acrescentou a Forbes no seu comunicado.

No caso de Musk, cujo património líquido aumentou 75% no último ano, a sua ascensão ao primeiro lugar deve-se às "novas e fortes avaliações da xAI e da SpaceX, e a uma subida de 12 meses nas ações da Tesla, apesar da recente liquidação".

O `ranking` de 2025 inclui 288 estreantes, incluindo o músico Bruce Springsteen, o fundador da Chipotle, Steve Ells, o CEO da Alphabet/Google, Sundar Pichai, o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger e o cofundador da Scale AI, Alexandr Wang, o bilionário mais jovem do mundo, com 28 anos.

No mundo, os Estados Unidos são o país com mais multimilionários, com 902 na lista, com uma fortuna total de 6,75 triliões de dólares. Segue-se a China, com 450 multimilionários, e a Índia, com 205.

A lista anual da Forbes inclui um novo recorde de russos no seu `ranking` das pessoas mais ricas do mundo no terceiro ano da guerra na Ucrânia, com 146 pessoas, mais 21 do que no ano anterior, que também foi um recorde.

A nova lista inclui 146 indivíduos, mais 21 do que no ano passado, 15 dos quais foram incluídos pela primeira vez. Inclui tanto os empresários que começaram do zero como os que acumularam riqueza através das privatizações dos anos 90, bem como os seus herdeiros.

O mais rico destes novos rostos é Virkam Punia, dono da farmacêutica Farmasintez, com um capital de 2,1 mil milhões de dólares.

Outro recorde é a quantidade de capital que acumularam em conjunto, atingindo os 625,5 mil milhões de dólares após três anos de guerra. O recorde anterior foi atingido em 2021, com 606,2 mil milhões de dólares.

Vagit Alekperov, acionista da petrolífera russa Lukoil, manteve a sua posição de número um entre os russos mais ricos, com um património líquido de 28,7 mil milhões de dólares aos 74 anos.