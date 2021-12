Elon Musk vai pagar mais de nove mil milhões de euros em impostos

Os 9.500 milhões que Elon Musk terá de entregar ao fisco americano resultam dos ganhos obtidos nestas operações.



É um recorde em termos de impostos na história dos Estados Unidos.



Elon Musk é considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de quase 250 mil milhões de euros, mais do que o PIB português.