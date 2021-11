Elon Musk vendeu ações da Tesla por quase mil milhões de euros

De acordo com documentos apresentados na quarta-feira ao regulador do mercado dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC), o homem mais rico do mundo vendeu cerca de 930.000 ações só na segunda-feira.



No sábado, Musk tinha sondado os seus seguidores na rede social Twitter sobre a eventual venda de 10% dos 17% que possui na empresa, o que lhe poderia render mais de 20 mil milhões de dólares (perto de 17,5 mil milhões de euros). Cerca de 57,9% dos 3,5 milhões de seguidos responderam a favor.



Na segunda-feira, na abertura de Wall Street, as ações da empresa caíram 7,2%, com o mercado a temer que Musk avançasse com a venda, desequilibrando a oferta e a procura das ações do fabricante de carros elétricos.



Por essa razão, as ações foram vendidas a um preço significativamente mais baixo do que teria acontecido sem o anúncio no Twitter, tendo o empresário perdido, no processo, várias dezenas de milhões de dólares em lucros não realizados.



O documento entregue à SEC revela também que o homem de negócios já tinha iniciado a venda em 14 de setembro, pelo que não decidiu com base no inquérito no Twitter.



No final da operação, Elon Musk ainda detinha 1,22 milhões de ações da Tesla e mais 170,4 milhões num "trust" (fundo fiduciário), com o valor total de 183 mil milhões de dólares (159,4 mil milhões de euros), ao preço de fecho de quarta-feira, de acordo com o documento entregue ao SEC.



Na segunda-feira, o fundador da Tesla exerceu também a opção de compra sobre 2,15 milhões de ações, o que lhe permitiu comprar o mesmo número de ações a 6,24 dólares cada, menos de 1% do seu valor atual.



Na terça-feira, a Tesla arrastou o Nasdaq, ao prosseguir a sua forte queda, de 11,99%, devido ao anúncio de Musk. Na quarta-feira, as ações voltaram a recuperar, fechando com uma subida de 4,34%.