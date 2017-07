Partilhar o artigo Em "guerra", moradores do Rio de Janeiro aprovam a presença do exército nas ruas Imprimir o artigo Em "guerra", moradores do Rio de Janeiro aprovam a presença do exército nas ruas Enviar por email o artigo Em "guerra", moradores do Rio de Janeiro aprovam a presença do exército nas ruas Aumentar a fonte do artigo Em "guerra", moradores do Rio de Janeiro aprovam a presença do exército nas ruas Diminuir a fonte do artigo Em "guerra", moradores do Rio de Janeiro aprovam a presença do exército nas ruas Ouvir o artigo Em "guerra", moradores do Rio de Janeiro aprovam a presença do exército nas ruas

Tópicos:

Carolina Chaves, Cristian, ISP, Letícia Ramos, Souza, Vivendo,