Em mensagens privadas. Macron propõe a Trump cimeira do G7 com presença russa

"Vamos jantar juntos em Paris na quinta-feira, antes de regressares aos Estados Unidos", convidou ainda Macron, assinando simplesmente como "Emmanuel".









A mensagem foi publicada por Donald Trump na sua rede social Truth Social e confirmada esta terça-feir pelo gabinete de Macron, que a qualificou como "bem real", segundo a agência France-Presse.Na mesma comunicação, o chefe de Estado francês sugeriu igualmente a presença de representantes da Ucrânia, da Dinamarca - para debater divergências sobre a situação na Gronelândia - e da Síria., escreveu Emmanuel Macron., onde Trump estará a partir de quarta-feira."Posso convidar ucranianos, dinamarqueses, sírios e russos à margem da reunião", acrescentou.Sobre a Gronelândia, a mesma fonte sublinhou que "o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados não é negociável e o nosso compromisso, enquanto aliados na NATO, com a segurança na região do Ártico, mantém-se intacto".A fonte do Eliseu acrescentou ainda que a presidência francesa está "determinada a fazer da presidência do G7, este ano, um momento útil para contribuir para o diálogo e a cooperação".Relativamente à Síria, sublinha-se que França e Estados Unidos trabalham juntos "em prol da unidade e integridade territorial da Síria e no respeito pelo cessar-fogo, mantendo a fidelidade aos nossos aliados na luta contra o Daesh".Quanto ao Irão, a mesma fonte reforçou que Paris exige às autoridades iranianas "o respeito pelas liberdades fundamentais" e reafirma o apoio "a todos os que as defendem".