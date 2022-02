Em resposta às sanções. Putin apelida Ocidente de "império das mentiras"

"(O primeiro-ministro Mikhail Mishustin) e eu discutimos este tema, naturalmente tendo em mente as sanções que a chamada comunidade ocidental - como a chamei no meu discurso, o 'império das mentiras' - está agora a tentar implementar contra o nosso país", disse Putin, citado em comunicado do Kremlin.. Esta decisão tem o efeito de imobilizar todos os ativos que o banco central da Rússia detém nos Estados Unidos, e também proíbe que qualquer instituição financeira ou empresa norte-americana efetue transações ou operações com o banco central, refere o comunicado divulgado antes da abertura dos mercados, o que limita a capacidade de Moscovo em defender a sua moeda e sustentar a economia.O presidente da confederação suíça, Ignazio Cassis, anunciou que o país vai impor as mesmas sanções económicas que a UE está a adotar.

Esta onda de sanções fez o rublo russo cair 40 por cento esta segunda-feira. O Banco Central Europeu revelou que a filial europeia do Sberbank da Rússia estava "falida ou suscetível de ir à falência" devido a levantamentos de depósitos.

"Em resposta à proibição pelos Estados europeus de voos de aeronaves civis operadas por transportadoras aéreas russas e/ou registadas na Rússia, foi introduzida uma restrição aos voos de transportadoras aéreas de 36 Estados", anunciou a agência russa de transportes aéreos Rosaviatsia.Entre os Estados envolvidos encontram-se todos os países da União Europeia, o Reino Unido e o Canadá.Ainda esta segunda-feira, Moscovo disse ter capacidade para enfrentar a onda de sanções económicas que lhe foram impostas.Peskov sublinhou que agora o importante são “as ações para minimizar as consequências”, acrescentando que não é o momento para “avaliações emocionais”. "Não tivemos motivos para duvidar da eficácia e fiabilidade do nosso Banco Central, nem temos agora”, declarou.

Esta segunda-feira, a Rússia assistiu a uma verdadeira corrida aos bancos, com algumas pessoas a preferirem retirar as suas economias dos bancos.