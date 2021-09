EMA considera essenciais vacinas nos jovens acima dos 12 anos

A Agência Europeia do Medicamento considera que as vacinas nos jovens acima dos 12 anos são essenciais e evitam situações de doença grave e hospitalizações nestas idades. A Agência está a analisar a possibilidade de as vacinas serem também administradas a crianças com mais de 5 anos de idade