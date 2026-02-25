Embaixada da Ucrânia avisada contra ataques a "interesses americanos"

A embaixada ucraniana nos Estados Unidos recebeu uma diligência diplomática devido a ataques ucranianos à cidade russa de Novorossiysk.



Segundo a embaixadora, os ataques ucranianos em Novorossiysk, em novembro, “afetaram alguns dos investimentos norte-americanos realizados através do Cazaquistão”, tendo, devido a isso, a embaixada recebido uma diligência diplomática do Departamento norte-americano de Estado para a Ucrânia se “abster de atacar os interesses americanos”. No entanto, Olha Stefanishyna afirmou que a embaixada não foi avisada para parar com ataques à infraestrutura militar e energética russa e que os interesses económicos norte-americanos na Ucrânia não se encontram ao mesmo nível dos no Cazaquistão.





Além disso, pediu mais sanções norte-americanas contra a Rússia, avisando que “ou isso deve ser aprovado agora, ou teremos que reconhecer que não há vontade política para o fazer”.



A diligência diplomática chegou no dia em que a invasão russa em larga escala da Ucrânia assinala quatro anos.



O ataque em causa ocorreu na noite de 13 para 14 de novembro, na cidade portuária de Novorossiysk, na Rússia. A Ucrânia atacou dois petroleiros pertencentes à frota fantasma russa – rede clandestina de petroleiros usados pela Rússia para contornar as sanções e continuar a exportar petróleo; estes navios navegam com bandeira de outros países.



O porto de Novorossiysk movimenta mais de dois milhões de barris de petróleo por dia, tendo as exportações de petróleo do Cazaquistão diminuído após os ataques. O país é o maior exportador de petróleo para a Europa para além da Rússia, tendo exportado 1,8 milhões de barris de petróleo por dia, em 2024, perfazendo 12 por cento das importações europeias de petróleo.