Embaixada de Portugal promete "continuar ao lado" do Brasil nos 199 anos da independência

"Parabéns, Brasil! Passam hoje exatos 199 anos desde que D. Pedro te proclamou independente junto às margens plácidas do Ipiranga. Nasceste grande e com uma alma maior ainda. Uma alegria única, uma maneira de ser tão cativante, uma cultura plural que nasce da tua maior riqueza: a diversidade", destacou a representação diplomática numa mensagem divulgada na rede social Facebook.

"Desde então, nós, portugueses, acompanhámos cada passo do teu caminho. Continuaremos sempre a teu lado. Até aos 200 anos e muito mais além", acrescentou.

As celebrações dos 199 anos da Independência do Brasil foram marcadas por grandes protestos em todo o país, na maioria mobilizados por apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que saíram às ruas para lançar ataques aos juízes do Supremo Tribunal Federal (STF), ao Congresso, pedir liberdade de expressão e religiosa, assim como uma intervenção militar no país.

Bolsonaro marcou presença nos protestos convocados para as cidades de Brasília e São Paulo, e causou polémica ao ameaçar juízes do STF e ao afirmar que a manifestação popular representa um ultimato aos três poderes.

O chefe de Estado brasileiro desafiou ainda a justiça brasileira ao declarar que "não mais cumprirá" decisões do juiz do STF Alexandre de Moraes e ao acrescentar que "nunca será preso".

"Não mais aceitaremos que o Supremo ou qualquer autoridade, usando a força do poder, passe por cima da nossa Constituição (...) Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica na região dos `três poderes` continue barbarizando a nossa população", disse Bolsonaro, em Brasília, numa alusão a Alexandre de Moraes, juiz que tem determinado investigações contra aliados do Presidente brasileiro.

"Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Agradecer a Deus pela minha vida e pela missão, e dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília que só Deus me tira de lá. Só saio preso, morto ou com a vitória, mas quero dizer aos canalhas que nunca serei preso", afirmou Bolsonaro, já em São Paulo, perante milhares de apoiantes concentrados na Avenida Paulista.