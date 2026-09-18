Embaixada lusa promove gala "uma mão amiga" a favor dos afetados

"Uma mão amiga: a comunidade portuguesa une-se numa gala de beneficência a favor das vítimas dos sismos", lê-se num dos cartazes que anunciam a "Gala de Beneficência Portugal" que decorrerá na noite de 03 de outubro no Salão Nobre do Centro Português, em Caracas.

Entretanto, a Embaixada de Portugal na Venezuela explica num comunicado que a gala incluirá um concerto solidário com a cantora portuguesa Sofia Ribeiro, o pianista colombiano Juan Andrés Ospina, os artistas luso-venezuelanos Gaby Cabral, Jenny Da Silva, Liliana De Faria e Sofia Castillo, e os grupos Madragoa e Parceiros Banda Show.

"Os fundos angariados serão canalizados através de instituições que trabalham diretamente com as famílias afetadas pelos sismos nas comunidades do estado de La Guaira. Já se passaram alguns meses, mas a emergência não terminou", explicou o comunicado.

A Embaixada explicou ainda que desde os primeiros dias após o duplo sismo, Portugal, através daquela representação diplomática e das associações lusas, "tem mantido contacto permanente com as comunidades afetadas e assumiu um compromisso que não caduca com os títulos dos jornais".

"Isto é: vai continuar a ajudar enquanto for necessário (...) `Uma mão amiga` é a expressão desse compromisso e, ao mesmo tempo, uma homenagem à forma como os luso-venezuelanos e os lusodescendentes entendem a solidariedade: de braços abertos, sem distinção de origem", sublinhou.

Sobre o concerto, a embaixada acrescentou que a artista portuguesa convidada será Sofia Ribeiro, cantora e compositora que abre um espaço na sua agenda para visitar a Venezuela, participar na gala de solidariedade e participar igualmente no Festival Euro-venezuelano de Jazz.

"Reconhecida pelo seu timbre luminoso, pela sua versatilidade e pela intensidade das suas atuações ao vivo, Ribeiro canta em português, espanhol e inglês - e também numa língua inventada, utilizando a voz como mais um instrumento - num repertório que a crítica descreveu como "uma mistura envolvente de estilos que vão do jazz ao fado", explica.

Sofia Ribeiro "interpretará as suas composições originais, quase todas em português, e também algumas em espanhol, que integram o seu novo álbum, `Lá fora`, prestes a ser lançado".

"A sua música e a sua forma de cantar refletem tanto as suas raízes portuguesas como as diferentes linguagens musicais com que se cruzou ao longo dos anos. Existe um diálogo entre o tradicional e o contemporâneo, numa fusão entre o jazz, os ritmos latino-americanos e a simplicidade e emotividade do fado", sublinhou.

A embaixada explica ainda que "cada bilhete para esta gala é, literalmente, uma mão amiga que chegará a quem mais precisa".

"Converte-se em alimentos, medicamentos, materiais e acompanhamento para famílias que vivem ainda hoje em acampamentos e esperam recomeçar. A ajuda que se tem sustentado até hoje só continuará se a comunidade se mantiver unida. Por isso, mais do que um concerto, esta gala é um convite a fazer parte de um compromisso que não termina a 03 de outubro e é também um gesto de compromisso cívico para com os nossos irmãos venezuelanos", lê-se no documento.

A gala "Uma mão amiga" é organizada pela Embaixada de Portugal na Venezuela e pelo Camões IP, com o apoio do Centro Português de Caracas, da Laser Airlines, da PCNET e da TAP Air Portugal.

O duplo sismo de 24 de junho causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela: Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas morreram e 226.696 feridos foram assistidos nos hospitais venezuelanos depois dos sismos.

Entre as vítimas mortais, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.