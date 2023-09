Embaixador da Ucrânia no Conselho de Segurança denuncia mentiras "venenosas" da Rússia na ONU

O embaixador da Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU revelou à RTP que teve de se escudar emocionalmente para não se perturbar com o que afirma ser a %u201Ccorrente de mentiras tóxicas%u201D e %u201Cvenenosas%u201D do seu homólogo russo.

Sergiy Kyslytsya afirmou ao jornalista António Mateus ser parte de %u201Cuma edição de combate dos novos diplomatas ucranianos%u201D mas o que se escuta de Vassily Nebenzia é um teste muitas vezes duro.



%u201CPosso garantir-lhe que não são só os intérpretes que têm de traduzir todas aquelas mentiras, durante horas, que sofrem. Alguns dos meus colegas também sofrem. Um dos meus colegas no Conselho de Segurança disse-me que esta prestes a sair a correr do Conselho para ir vomitar, após um dos discursos do representante de Putin%u201D, contou.



Em entrevista concedida à margem das Conferências do Estoril, o diplomata ucraniano afirmou entretanto que mesmo uma derrota militar do Kremlin na invasão da Ucrânia não irá mudar nada em termos imediatos na Rússia.



Na sua ótica, qualquer mudança no país vizinho terá de ser feita pelos próprios russos e demorará décadas a consolidar-se.