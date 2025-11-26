Embaixador da UE convocado pela Tunísia por "desrespeito de regras diplomáticas"

O Presidente tunisino, Kais Saied, convocou hoje o embaixador da União Europeia, Giuseppe Perrone, para "expressar um forte protesto em relação ao desrespeito de regras diplomáticas", de acordo com um comunicado oficial que não especifica as alegadas infrações.

O Presidente tunisino manifestou ainda ao interlocutor rejeição pelo "recurso a práticas fora dos quadros oficiais reconhecidos pelos costumes diplomáticos".

Na segunda-feira, Perrone reuniu-se com Noureddine Taboubi, responsável do principal sindicato tunisino, a UGTT - que ameaçou recentemente uma greve geral para obter aumentos salariais - e elogiou o "importante papel" da organização "na promoção do diálogo social e do desenvolvimento económico" na Tunísia, de acordo com um comunicado da delegação europeia em Tunes.

