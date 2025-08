Embaixador de Israel em Portugal considera anúncio do Governo um "prémio para os terroristas"

Ontem, o Governo português adiantou que pode seguir os passos de países como a França ou o Reino Unido e reconhecer o Estado da Palestina em setembro, por ocasião da assembleia-geral da ONU, mas que primeiro é preciso levar a discussão ao Parlamento e ouvir o presidente da República.Em entrevista na CNN Portugal, Oren Rozenblat, embaixador israelita em Portugal, diz que a decisão do Governo é um sinal de apoio ao Hamas e não ao povo palestiniano.Em sentido contrário, a embaixadora da Palestina em Portugal, em declarações à Antena 1, elogiou ontem o passo do Governo, dizendo que vem no tempo certo.O embaixador de Israel, Oren Rozenblat, rejeita ainda a ideia de que haja fome e uma catástrofe humanitária em Gaza. Considera tratar-se de propaganda do Hamas.