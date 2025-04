Embaixador dos EUA felicita autoridades guineenses por entrega de narcotraficantes

"Estou grato aos nossos parceiros da Presidência da Guiné-Bissau, do Ministério da Justiça e da Polícia Judiciária pela sua extraordinária colaboração", afirmou em comunicado Raynor, embaixador com jurisdição para a Guiné-Bissau, mas residente no Senegal.

O diplomata sublinhou ainda que a transferência dos quatro condenados em Bissau ocorreu "graças a uma colaboração forte e contínua" entre as autoridades judiciárias guineenses e as agências de combate ao tráfico de droga dos Estados Unidos.

"Esta transferência seguiu-se a uma investigação conjunta da Polícia Judiciária (guineense) e da DEA (agência federal de combate à droga dos Estados Unidos) que levou à detenção destes indivíduos e à apreensão de 2,6 toneladas métricas de cocaína traficada da Venezuela para a Guiné-Bissau em setembro de 2024", diz o embaixador no comunicado.

Michael Raynor anunciou que os quatro condenados foram transferidos da Guiné-Bissau para o estado norte-americano da Florida onde vão enfrentar acusações nos tribunais dos Estados Unidos.

O `site` do escritório de advocacia do distrito sul da Florida relata que os quatro condenados - Ramón Manriquez Castillo, de 68 anos com cidadania americana e mexicana, Edgar Rodriguez Ruano, 29 anos, cidadão mexicano, Fernando Javier Escobar Tito, 48 anos, cidadão do Equador e Anderson Jair Gamboa Nieto, 30 anos, cidadão do da Colômbia - foram presentes na quinta-feira ao juiz Patrick Hunt.

A mesma fonte indica que um grande júri federal acusou os réus de conspirarem para distribuir "grandes quantidades de cocaína", através da Colômbia, Venezuela, México, Bahamas e Guiné-Bissau usando um avião registado nos EUA, com um cidadão dos EUA a bordo.

A mesma publicação refere que se forem condenados, os quatro réus correm o risco de enfrentarem entre 10 anos de prisão e prisão perpétua.

Na Guiné-Bissau foram condenados, cada um, a uma pena de 17 anos de prisão efetiva.