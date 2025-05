Embaixador português na Roménia pede mais ligações aéreas diretas com Portugal

O turismo é, na opinião do embaixador Paulo Cunha Alves, "uma área que tem imenso potencial e que não tem tido maior desenvolvimento por causa das pouquíssimas ligações semanais".

Atualmente, a companhia aérea `low cost` Wizzair assegura três ligações diretas, por semana, entre as capitais portuguesa e romena.

O embaixador, em Bucareste desde o início de janeiro de 2023, destacou o trabalho da AICEP -- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal para promover missões empresariais, mas reconheceu que a falta de mais voos diretos "é um óbice".

A TAP interrompeu a ligação entre as duas capitais em janeiro de 2019, alegando "fraca rentabilidade" da rota.

Em entrevista à Lusa na capital romena, Paulo Cunha Alves estimou que a comunidade portuguesa na Roménia é de cerca de 2.000 pessoas, a maioria a residir em Bucareste e a trabalhar para empresas portuguesas, em setores como as energias renováveis, construção civil, consultoria ou indústria, como na produção de vidro, moldes ou estofos para automóveis.

Entre os dois países, as peças e acessórios automóveis são o principal produto nas trocas comerciais.

"Temos uma boa relação política, alicerçada no facto de sermos aliados e parceiros na NATO e na União Europeia", destacou.

Portugal participa, com cerca de 250 militares, na missão da Aliança Atlântica neste país, fundamental no flanco leste da NATO no contexto da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Esta presença tem motivado contactos bilaterais constantes e visitas de altas patentes militares portuguesas à Roménia, incluindo, no ano passado, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do ministro da Defesa, Nuno Melo. A embaixada conta também com um adido de defesa desde final de 2024.

Por outro lado, o embaixador destacou o grande interesse dos romenos na língua e cultura portuguesas, com destaque para o fado e gastronomia.

Mais de mil estudantes já aprendem a língua portuguesa, em todos os níveis de ensino -- do básico ao universitário -, mas as autoridades portuguesas querem expandir a oferta.

Além disso, a embaixada tem promovido iniciativas culturais, como uma exposição dos 50 anos da revolução do 25 de Abril, ou concertos com artistas, como a fadista Mariza, "que foi aplaudida por mais de 4.000 pessoas em pé", disse o diplomata, que recordou o momento como "muito emotivo".