Embaixadora de Trump: EUA admitem atacar sistema de mísseis russo

02 Out, 2018, 20:10 / atualizado em 02 Out, 2018, 20:11

Segundo a agência Reuters, a embaixadora Kay Bailey Hutchison intimou hoje a Rússia a parar a produção do novo sistema de mísseis de cruzeiro, lançados a partir do solo e que permitiria à Rússia atingir qualquer ponto da Europa. Se a Rússia não o fizesse, acrescentou a embaixadora, "trataríamos de procurar os meios para remover o míssil que poderia atingir qualquer dos nossos países".





Significativamente, a embaixadora acrescentou que a Administração norte-americana continua empenhada em alcançar uma solução diplomática, mas que também admitia uma solução militar, se verificar que a Rússia continua a desenvolver o seu sistema de mísseis de médio alcance.





Nesse caso, explicou, "as contramedidas consistiriam em remover os mísseis que estão a ser desenvolvidos pela Rússia em violação do tratado". E rematou: "Eles [os russos] estão avisados".





Segundo Hutchison, "desde há vários anos temos tentado enviar uma mensagem à Rússia, de sabermos que eles estão a violar o tratado, mostrámos à Rússia as provas que temos de eles estarem a violar o tratado".







Por seu lado, o secretário norte-americano da Defesa, Jim Mattis, disse que o tema estaria sobre a mesa no encontro de dois dias, que amanhã começa em Bruxelas com os parceiros da NATO, e acrescentou: "Não sei prever onde isto nos levará, é uma decisão para o presidente, mas posso dizer-vos que tanto no Capitólio como no Departamento de Estado há uma grande preocupação com esta situação e que eu vou regressar com o ponto de vista dos nossos aliados para me envolver nessa discussão que determine o caminho a seguir".