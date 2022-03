Embaixadora ucraniana em Portugal apela a que UE considere "perspetiva europeia" da Ucrânia

"Esperamos que nas negociações europeias, os membros decidam que a Ucrânia tem uma perspetiva europeia", afirmou a embaixadora ucraniana em Portugal, acrescentando a importância desta ação para o país que tem "lutado heroicamente pela preservação da soberania e contra o agressor russo".



Recordando que "muitas cidades ucranianas" foram bombardeadas nos últimos dias e, por isso, ficaram destruídas, a diplomata ucraniana acusou a Rússia de ser "um país terrorista".



"Vemos a barbaridade", continuou. "Agora a Rússia está a usar os mísseis de cruzeiro para eliminar o povo ucraniano. Mas o povo ucraniano luta e quer no futuro estar do lado do mundo ocidental".



Na opinião da embaixadora da Ucrânia em Lisboa, "todos os países membros da União Europeia devem apoiar esta perspetiva e dar um sinal forte ao povo ucraniano de que vão ser, no futuro, europeus entre outros países da UE, como uma família unida".