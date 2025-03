Embate entre cargueiro norte-coreano e navio chinês faz 20 mortos

O acidente ocorreu no final de fevereiro, perto de um porto no sudeste da China, quando o navio norte-coreano navegava com o sistema de identificação automática (AIS) desligado, uma prática comum para escapar às sanções internacionais, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, que cita uma fonte familiarizada com o caso.

O embate ocorreu numa zona de nevoeiro denso, o que pode ter dificultado a visibilidade e contribuído para o incidente.

"O navio norte-coreano parece ter sido sobrecarregado com carvão. Tanto a carga como o navio afundaram-se", disse a fonte.

As autoridades chinesas lançaram operações de resgate, mas só conseguiram salvar alguns membros da tripulação do navio norte-coreano. O navio chinês sofreu danos menores na colisão.

Tanto Pyongyang como Pequim evitaram até agora comentar o incidente, o que poderá indicar uma tentativa de minimizar a exposição a possíveis críticas por violação das sanções internacionais. A exportação de carvão norte-coreano está proibida desde 2017 ao abrigo das sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

Em março de 2017, um outro cargueiro norte-coreano afundou-se depois de embater contra um navio chinês em circunstâncias semelhantes, embora nesse caso a China tenha comunicado o incidente e resgatado todos os membros da tripulação.