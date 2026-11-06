Emídio Sousa destaca expetativa positiva da comunidade e arranque económico na Venezuela

"Constatei que a sociedade em geral e os portugueses e lusodescendentes estão com uma grande expectativa na evolução do país, e diria até com uma grande esperança. Sente-se isso na dinâmica do dia-a-dia, e sente-se que os portugueses estão muito, muito expectantes, mas com uma esperança verdadeira de que as coisas melhorem", disse.

Emídio Sousa falava à agência Lusa, na residência oficial do embaixador de Portugal, Frederico Silva, à margem de um encontro com integrantes da diáspora académica, cultural e desportiva, que marcou o final da visita de cinco dias à Venezuela.

Segundo o governante, a expectativa sentida no terreno divide-se em duas frentes fundamentais, combinando o otimismo político e o económico.

"Há uma grande expectativa de como é que as coisas vão evoluir na Venezuela, designadamente em termos de evolução democrática. A outra expectativa já começa a não ser apenas uma expectativa, começa-se a sentir que a economia está a querer arrancar (...) o mundo dos negócios começa a fluir, e há pessoas que estão a regressar, portanto, eu diria que a Venezuela vive um momento de muita esperança", explicou.

O responsável expressou o desejo de que este clima de otimismo seja aproveitado para promover a estabilidade no país.

"Espero que isto não seja defraudado e que aproveitemos este balanço que está a acontecer para que de facto o país se reconcilie, que volte a uma democracia plena e que seja, como já foi muitas vezes, um baluarte e um exemplo da democracia do tipo ocidental no hemisfério sul", sustentou.

A visita a Caracas foi "muito intensa", disse, precisando que esteve na Venezuela a acompanhar o Ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, para cumprir uma estratégia definida desde o duplo sismo de 24 de junho, passando agora à fase em que as empresas portuguesas ajudam na reconstrução e criam oportunidades de negócio no país.

"Foi isso que fizemos esta semana. E eu acompanhei o senhor ministro da Economia e Coesão Territorial, que fez um grande trabalho. Tivemos a presença de muitos dos atuais membros do governo [da Venezuela] e da senhora presidente em exercício [Delcy Rodríguez], e as nossas empresas tiveram a oportunidade de ver e ouvir as perspetivas futuras e ter contacto com empresas venezuelanas e lusodescendentes", disse.

E explicou que "Portugal está com a Venezuela numa perspetiva de crescimento deste país, porque entende que se o país crescer e se desenvolver, também vai ser bom para os portugueses".

Frisou ainda que ficou mais dois dias na Venezuela para visitar as comunidades portuguesas e as associações de solidariedade, que receberam recursos de Portugal para apoiar os afetados.

"Constatei in loco o excelente trabalho que estão a fazer", disse, sublinhando que Portugal escolheu entidades com critérios muito objetivos e que "a ajuda está a chegar às pessoas que efetivamente precisam, com um rigor notável".