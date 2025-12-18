Mundo
Emigraram menos portugueses: a culpa é do Brexit
O Observatório da Emigração estima que, no ano passado, terão emigrado cerca de 65 mil portugueses, menos cinco mil do que em 2023.
A "ligeira diminuição" deve-se sobretudo aos efeitos do Brexit sobre a emigração portuguesa para o Reino Unido, que baixou 37 por cento entre 2023 e 2024. As limitações criadas pela saída do país da União Europeia, em 2020, continuam a travar a emigração dos portugueses.
Apesar de uma "ligeira desaceleração" no número de saídas, as Estimativas da Emigração Portuguesa 2024 apontam para uma "trajetória de estabilização dos fluxos emigratórios em torno de valores próximos dos registados na primeira década deste século".
O Observatório da Emigração é uma estrutura técnica e de investigação independente integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do Iscte, Instituto Universitário de Lisboa.
Suíça e Espanha continuaram a ser os principais destinos da emigração portuguesa. As estimativas apontam para 12,388 entradas na Suiça e 11,332 em Espanha.
França deverá ter sido o terceiro país de destino, embora não haja ainda dados para 2024 (em 2023, entraram 7,426 portugueses neste país).
Em quarto lugar surge a Alemanha, com 7,410 entradas.
Seguem-se os países do Benelux: Bélgica (5,471), Países Baixos (4,795) e Luxemburgo (3,469).
