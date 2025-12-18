Emigraram menos portugueses: a culpa é do Brexit

Observatório da Emigração





Suíça e Espanha continuaram a ser os principais destinos da emigração portuguesa. As estimativas apontam para 12,388 entradas na Suiça e 11,332 em Espanha.





França deverá ter sido o terceiro país de destino, embora não haja ainda dados para 2024 (em 2023, entraram 7,426 portugueses neste país).





Em quarto lugar surge a Alemanha, com 7,410 entradas.





Seguem-se os países do Benelux: Bélgica (5,471), Países Baixos (4,795) e Luxemburgo (3,469).