Emir do Qatar e enviado da UE tentam relançar em Teerão acordo de 2015

O emir do Qatar, que hoje chegou a Teerão para uma visita de um dia, encontrou-se com o guia supremo do Irão Ali Khamenei e o Presidente iraniano Ebrahim Raissi, enquanto Mora manteve pelo segundo dia conversações com o negociador chefe iraniano Ali Bagheri, indicou a agência noticiosa oficial Irna.

As negociações iniciadas há um ano em Viena entre Teerão e as grandes potências para o relançamento do acordo de 2015, destinado a enquadrar o programa nuclear iraniano, estão bloqueadas desde março.

O acordo está moribundo desde a retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, no decurso da administração do ex-presidente Donald Trump, que reimpôs draconianas sanções a Teerão e quem implicaram um progressivo afastamento iraniano do acordo.

"O Qatar encara sempre de forma positiva as negociações em Viena", declarou o xeque Al Thani durante uma conferência de imprensa conjunta com Raissi, acrescentando que "a única solução para qualquer desacordo, é o diálogo e os meios pacíficos".

"Exortamos todas as partes" a concluírem um acordo que seja "justo" para todos, acrescentou.

Raissi não mencionou o dossier nuclear durante a conferência de imprensa, mas alertou contra "qualquer ingerência de países estrangeiros, incluindo os ocidentais", e que "significará um atentado à segurança regional".

O ayatollah Khamenei também afirmou ao emir do Qatar que os conflitos na região, incluindo na Síria e Iémen, poderão ser resolvidos através do diálogo regional sem "intervenção estrangeira", segundo um comunicado do seu gabinete.

Aliado próximo de Washington, o Qatar também mantém relações estreitas com o Irão.

"É nosso dever continuar a aconselhar o Irão, dialogar e apelar ao seu envolvimento neste diálogo de uma forma positiva", tal como os Estados Unidos e os ocidentais, afirmou o chefe da diplomacia do Qatar, xeque Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, igualmente de visita a Teerão.

"Todas as partes devem demonstrar flexibilidade nestas negociações para encontrar uma solução que seja do interesse da região", disse, segundo um comunicado governamental.

O Presidente iraniano efetuou uma visita ao Qatar em fevereiro, a sua primeira a num país árabe do Golfo.

Em paralelo ao encontro com Raissi, o enviado da União Europeia (UE) também se encontrou com Bagheri, segundo a Irna.

O seu objetivo "consiste em tudo fazer para salvar o acordo", comentou Peter Stano, um porta-voz da UE. Mora "encontra-se em Teerão para fazer progredir as discussões, para poder regressar a Viena e concluí-las de forma positiva", acrescentou.

No sábado, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, declarou ao diário Financial Times procurar uma "voz mediana" para ultrapassar os obstáculos que ameaçam comprometer as negociações sobre o nuclear iraniano.

Borrell definiu ainda que a missão de Enrique Mora em Teerão como "o último cartucho".