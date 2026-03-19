Emirados Árabes Unidos desmantelam "rede terrorista" do Hezbollah e Teerão

De acordo com comunicado oficial do Aparelho de Segurança do Estado, a rede operava no país sob uma fachada comercial fictícia e procurava infiltrar-se na economia, em coordenação com entidades externas ligadas ao Hezbollah e ao Irão.

As forças de segurança detiveram cinco membros do grupo, cujo plano era branquear capitais, financiar o terrorismo e ameaçar a segurança nacional.

"Qualquer tentativa de explorar a economia nacional ou as instituições civis para fins terroristas ou subversivos será recebida com firmeza, e nenhuma interferência externa que ameace a segurança ou a estabilidade do país será tolerada", alertou a segurança emirati.

Este anúncio dos Emirados surge depois de o Kuwait, seu vizinho, ter noticiado esta semana a detenção de mais duas células ligadas ao Hezbollah.

Ontem, o Ministério do Interior do Kuwait declarou ter frustrado um "plano terrorista" ligado ao grupo xiita libanês, que tinha como alvo instalações importantes no país e procurava minar a segurança.

Dois dias antes, as forças de segurança do Kuwait detiveram 16 membros de outro grupo suspeito de terrorismo e apreenderam armas de fogo, munições e `drones`, entre outros bens.

Os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait são dois dos países do Golfo Pérsico que estão a ser alvo de ataques lançados pelo Irão, que tem como importante aliado regional a milícia libanesa, parte do chamado "eixo da resistência" juntamente com o Hamas na Faixa de Gaza e os Huthis no Líbano, entre outros movimentos.

O Departamento de Estado norte-americano anunciou hoje a venda acelerada ao Kuwait, aos Emirados Árabes Unidos e à Jordânia de sistemas de armas avaliados em aproximadamente 16,5 mil milhões de dólares.

Na guerra lançada por Israel e Estados Unidos contra o Irão, que começou a 28 de fevereiro, foram mortos o Líder Supremo iraniano, Ali Khamenei, grande parte da liderança militar da República Islâmica, centenas de iranianos, incluindo civis e crianças, e pelo menos treze militares norte-americanos.

Embora Washington já tenha declarado vitória no conflito, Teerão continua a retaliar com ataques contra Israel e países da região onde os EUA mantêm embaixadas e presença militar.