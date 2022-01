Emirados Árabes Unidos proíbem voos de drones após ataque houthi

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta terça-feira que os voos recreativos de drones no país foram banidos devido aos ataques dos rebeldes houthis na última semana. De acordo com a agência noticiosa WAM, o ministro do Interior proibiu a utilização de drones por parte de entusiastas numa altura em que se aproxima da realização do Mundial de Clubes em Abu Dhabi, no princípio de fevereiro.