Emissão da televisão estatal russa interrompida por protesto contra a guerra em estúdio

Em nome de todos os russos que estão contra a guerra, Marina Ovsyannikova, editora de notícias do canal estatal marcou a emissão em direto do telejornal russo do Channel One, no dia 14 de março, segunda feira.







Entrou no estúdio com um cartaz para expressar indignação contra a guerra. Durante segundos a emissão permaneceu com a imagem no estúdio, onde Ovsyannikova segurou a placa onde se liam mensagens : "Não à guerra", "Eles estão a mentir-vos" , "Não acreditem na propaganda", "russos contra a guerra", por trás da pivot do noticiário.







A voz da manifestante misturou-se com a da apresentadora mas ainda se ouviu "Parem a guerra. Não à guerra".





O canal mudou o sinal para uma reportagem para retirarem Marina Ovsyannikova do estúdio.







Vergonha, acrescenta em vídeo Horas antes deste incidente, Marina Ovsyannikova divulgou um vídeo previamente gravado através de um grupo de direitos humanos OVD-info, onde expressa vergonha por ter trabalhado num canal que transmite "propaganda do Kremlin".





"Infelizmente, por vários anos, trabalhei no Channel One e na propaganda do Kremlin, estou muito envergonhada disso. Vergonha por me permitirem contar mentiras no ecrãn da televisão. Vergonha por ter permitido a zumbificação do povo russo. Ficamos em silêncio em 2014, quando isto estava apenas a começar. Não saímos para protestar quando o Kremlin envenenou [o líder da oposição Alexei] Navalny", observou Ovsyannikova.





"Estamos apenas a observar silenciosamente este regime anti-humano. E agora o mundo inteiro afastou-se de nós e as próximas dez gerações não vão conseguir limpar-se da vergonha desta guerra fratricida", continuou.





Marina usava um colar nas cores azul e amarelo da bandeira ucraniana e explicou que é filha de pai ucraniano e mãe russa.









"O que está acontecendo na Ucrânia é um crime e a Rússia é o agressor", acrescentou ela: "A responsabilidade desta agressão recai sobre os ombros de apenas uma pessoa: Vladimir Putin".

Marina exortou os russos a se juntarem aos protestos contra a guerra para pôr fim ao conflito: "Só nós temos o poder de parar toda essa loucura. Vão para os protestos. Não tenham medo de nada. Eles não nos podem prender a todos.”

Elogios O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, dedicou palavras de agradecimento a Marina Ovsyannikova no discurso noturno.





"Sou grato aos russos que não param de tentar transmitir a verdade. Para aqueles que combatem a desinformação e dizem a verdade, fatos reais para os seus amigos e entes queridos”, sublinhou Zelenskyy., acrescentou.





Mais de 40.000 pessoas até agora deixaram comentários na página de Ovsyannikova no Facebook, muitos elogiando-a pela coragem.







", diziam numa partilha.

Prisão ou baleada

Pavel Chikov, chefe do grupo de Direitos Humanos,, referiu que Ovsyannikova foi presa e levada para uma esquadra de polícia de Moscovo, de acordo com a Aljazeera.





A agência de notícias estatal, Tass, adiantou que Marina pode enfrentar acusações por desacreditar as forças armadas, citando a lei aprovada a 4 de março, que proíbe a "disseminação de notícias falsas".







De acordo com o, num comunicado publicado pela mesma agência noticiosa Tass, refere que o Channel One disse que

A TV estatal continua a ser a principal fonte de notícias para muitos milhões de russos e segue de perto a linha do Kremlin. Marina Ovsyannikova foi a primeira funcionária dos media a enfentá-los, denunciando publicamente a guerra.