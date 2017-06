Emissões de gás de efeito de estufa subiram na União Europeia em 2015

Lusa 01 Jun, 2017, 18:46 / atualizado em 01 Jun, 2017, 18:47 | Mundo

Segundo a Agência, os transportes, cujas emissões aumentaram pelo segundo ano consecutivo, foram os principais causadores dos aumentos apesar de haver combustível mais eficiente.



A AEA divulgou hoje o "inventário anual de gases com efeito de estufa da União Europeia 1990-2015 e relatório de inventário 2017" e a "Análise das principais tendências e fatores de emissões de gases com efeito de estufa na UE entre 1990 e 2015".



Nas emissões de gases o sumário do relatório da UE cita como países que apresentaram maiores aumentos, de 2014 para 2015, a Espanha, Itália e Holanda, sendo o Reino Unido o que teve maior diminuição.



E salienta que as emissões aumentaram em 2015 pela primeira vez depois de 2010, devido ao transporte rodoviário mas também a um inverno mais frio, que levou a maior procura de aquecimento.



As emissões dos transportes rodoviários representam cerca de 20 por cento das emissões totais de gases com efeito de estuda na UE e aumentaram cerca de 1,6 por cento. As emissões provocadas pelos aviões são cerca de quatro por cento do total e aumentaram 3,3 por cento em 2015.



No documento salienta-se que o aumento foi ligeiro apesar do crescimento económico mais forte desde 2007, o que demonstra que pode haver crescimento sem aumento de gases poluidores.



De 1990 a 2015, a UE reduziu as emissões de gás com efeito de estufa em 22,1 por cento, superando o objetivo de reduzir as emissões em 20 por cento até 2020. No mesmo período a economia cresceu cerca de 50 por cento.