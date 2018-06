Emissões. Diretor executivo da Audi detido no processo da Volkswagen

RTP18 Jun, 2018, 10:34 / atualizado em 18 Jun, 2018, 11:05 | Mundo

"Como parte de uma investigação sobre questões relacionadas com diesel e motores do Audi, foi executado um mandado de detenção contra o professor Rupert Stadler", adiantou a Procuradoria de Munique. Este órgão havia alargado, na semana passada, a investigação à marca Audi, incluindo Stadler entre os suspeitos de fraude e publicidade enganosa no grupo Volkswagen.O caso está relacionado com o escândalo de emissões poluentes no grupo Volkswagen, conhecido como diselgate.





“Confirmamos que o senhor Stadler foi detido esta manhã. O interrogatório para determinar se vai continuar detido está a decorrer”, afirmou, por sua vez, um porta-voz da Volkswagen, empresa-mãe da Audi.



O procurador de Munique revelou que Rupert Stadler foi detido devido ao risco de eliminação de provas.



A polícia alemã realizou buscas na casa de Stadler e de um ex-diretor de desenvolvimento de motores da Audi. A sede da empresa também tinha sido alvo de buscas em março de 2017 e fevereiro de 2018.



Rupert Stadler é responsabilizado por não ter mandado travar a venda de carros equipados com software que manipulava as medições de gases poluentes, levando a apresentar valores mais baixos do que os reais.



Stadler é suspeito de ter participado na fraude com emissões de carros a gasóleo do grupo Volkswagen, que vendeu veículos adulterados na Europa e nos Estados Unidos. Vinte pessoas estão a ser investigadas no âmbito deste caso.





A Volkswagen tinha assumido a culpa no processo dieselgate nos Estados Unidos, com dois responsáveis do grupo a cumprirem pena de prisão.



Segundo a Reuters, a Audi terá vendido cerca de 220 mil carros a diesel equipados com software que manipulava a medição dos níveis de emissão de gases poluentes.