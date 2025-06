Sarkozy foi condenado a um ano de prisão por corrupção. O antigo presidente francês também já tinha visto ser retirada a Ordem Nacional do Mérito.



François Sarkozy torna-se no segundo chefe de Estado francês a ser destituído destas honras de Estado.



O outro foi o Marechal Pétain, que foi destituído da Legião de Honra após a condenação em agosto de 1945 por alta traição e colaboracionismo com o regime Nazi.