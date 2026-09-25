Mundo
Empate técnico entre Lula e Bolsonaro a uma semana das eleições presidenciais no Brasil
A pouco mais de uma semana da primeira volta das eleições presidenciais no Brasil, a corrida ao Palácio do Planalto está num empate técnico. Os mais recentes barómetros mostram uma distância milimétrica entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.
Um empate o que obriga os candidatos a intensificar a caça a cada voto indeciso, como nos conta o correspondente da RTP Antena 1, Daniel Catalão,
a partir do Brasil.
a partir do Brasil.