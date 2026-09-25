Empate técnico entre Lula e Bolsonaro a uma semana das eleições presidenciais no Brasil

Empate técnico entre Lula e Bolsonaro a uma semana das eleições presidenciais no Brasil

A pouco mais de uma semana da primeira volta das eleições presidenciais no Brasil, a corrida ao Palácio do Planalto está num empate técnico. Os mais recentes barómetros mostram uma distância milimétrica entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Lacerda - Lusa

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Um empate o que obriga os candidatos a intensificar a caça a cada voto indeciso, como nos conta o correspondente da RTP Antena 1, Daniel Catalão,
 a partir do Brasil.

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