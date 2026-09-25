Empate técnico entre Lula e Bolsonaro a uma semana das eleições presidenciais no Brasil

A pouco mais de uma semana da primeira volta das eleições presidenciais no Brasil, a corrida ao Palácio do Planalto está num empate técnico. Os mais recentes barómetros mostram uma distância milimétrica entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.