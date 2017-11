Empregado diz adeus ao Twitter com fecho da conta de Trump

Durante 11 minutos uma das plataformas mais utilizadas por Donald Trump para partilhar as suas opiniões esteve desativada, causando grande comoção na comunidade cibernética. Enquanto se tentava navegar pela página, uma imagem azul informava os utilizadores da rede social de que a conta de Donald Trump não existia.



Pouco depois, a conta @realdonaldtrump voltou a estar ativa. O Twitter não perdeu tempo a vir a público explicar o que tinha acontecido. De acordo com uma nota da rede social, a desativação da conta do Presidente norte-americano deveu-se à ação de um empregado a cumprir o último dia de trabalho.



Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.