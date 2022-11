Empresa espanhola de armamento recebeu carta similar à que explodiu na embaixada da Ucrânia

A Polícia Nacional foi chamada à empresa Instalaza, na cidade de Saragoça, região de Aragão (nordeste de Espanha), e fez explodir de forma controlada o artefacto que estava no envelope, disseram fontes policiais nacionais e locais, citadas por vários meios de comunicação social espanhóis.

Segundo as mesmas fontes, serão precisas mais análises por parte de peritos em explosivos para se concluir o que continha exatamente o envelope.

A Instalaza, fundada em 1943, é uma empresa que produz equipamento militar, como sistemas de lançamento de `rockets`, granadas de mão ou dispositivos de visão noturna.

Segundo o jornal ABC, a empresa Instalaza fabricou material que o Governo espanhol enviou para a Ucrânia, para apoiar as forças armadas ucranianas, logo após o início do ataque russo, em 24 de fevereiro.

Em março, o governo espanhol anunciou o primeiro envio de armas para a Ucrânia, que incluía 1.370 lança-granadas e 700 mil cartuchos para espingardas e metralhadoras, assim como metralhadoras leves.

Um homem ficou hoje ferido sem gravidade na embaixada da Ucrânia em Madrid devido à explosão de um artefacto que estava dentro de um envelope, segundo a Polícia Nacional de Espanha.

Fontes da polícia revelaram que o homem ferido é um funcionário da embaixada que manuseava o envelope nos jardins da reapresentação diplomática quando se deu a explosão.

Fontes citadas pela agência de notícias EFE explicaram que o envelope chegou no correio enviado para a embaixada, estava dirigido ao embaixador Serhii Pohoreltsev e não tinha ainda passado por um sistema de `scanner` a que é sujeita a correspondência.

Outras fontes policiais citadas pela agência Europa Press acrescentaram que o envelope, sem remetente, continha "elementos de pirotecnia".

O embaixador Serhii Pohoreltsev disse, em declarações aos `media` ucranianos, que um funcionário da embaixada suspeitou do conteúdo do envelope pelo que o chefe de segurança se afastou para o jardim para o inspecionar antes de o passar pelo `scanner` habitual.

Ao ouvir um "estalido", o chefe de segurança soltou o envelope, que explodiu a seguir, afirmou ainda o embaixador.

As autoridades judiciais espanholas estão a avaliar como um possível crime de terrorismo este caso ocorrido na embaixada da Ucrânia em Madrid e decidiram reforçar a segurança da representação diplomática, disseram fontes oficiais.

Numa publicação nas redes sociais citada pelas agências internacionais, um porta-voz da diplomacia ucraniana revelou que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, "fez um apelo ao seu homólogo espanhol para que sejam adotadas medidas urgentes para investigar o ataque à missão diplomática ucraniana" em Madrid.

A diplomacia de Kiev acrescentou que foram dadas instruções para ser reforçada com urgência a segurança em todas as embaixadas ucranianas no estrangeiro.

A Ucrânia foi atacada militarmente pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano, uma ofensiva que ainda prossegue e que foi condenada pela generalidade da comunidade internacional.