Empresa japonesa DMM Bitcoin anuncia fecho depois de ataque millonário

A empresa afirmou que, tendo em conta a situação, e para "proteger os clientes", decidiu suspender a atividade após a conclusão da devolução de ativos aos clientes prevista para março de 2025, indicou em comunicado.

Este anúncio surgiu depois de a DMM Bitcoin, com sede em Tóquio, ter interrompido as transações há mais de meio ano, na sequência do ataque de maio, tornando os clientes incapazes de comprar novas criptomoedas ou de transferir as próprias para outras empresas.

"Continuamos a investigação sobre a fuga de 'criptoassets' (ativos digitais) que ocorreu em 31 de maio de 2024", acrescentou.

A empresa japonesa indicou igualmente que vai transferir os ativos para a SBIVC Trade, uma empresa do SBI, um dos principais grupos financeiros do Japão. Nos termos deste acordo, todas as contas e ativos detidos serão transferidos para o grupo em março de 2025.

De acordo com o último relatório financeiro, a DMM Bitcoin tem 450 mil contas de clientes e ativos no valor de 96 mil milhões de ienes (600 milhões de euros).