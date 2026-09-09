Empresa norte-americana Google vai investir 13 mil milhões de euros na Finlândia

Em comunicado, a Google disse que se trata do maior investimento realizado pela companhia na Europa.

Os investimentos vão financiar o desenvolvimento de centros de dados e outras parcerias nos municípios de Hamina, Kajaani, Muhos e Vaala.

De acordo com a empresa, os recursos abrangem também "projetos de energia limpa", assim como vão ser atribuídos fundos orientados para a natureza e para as comunidades, de forma a apoiar a biodiversidade local, a educação, a investigação e o "desenvolvimento de competências".

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, citado no comunicado da empresa norte-americana, disse que a decisão da Google demonstrou que "o valor da economia de dados vai muito além dos investimentos diretos, impulsionando a inovação, a investigação e o desenvolvimento".

Graças ao preço da eletricidade relativamente barata e ao clima frio, a Finlândia viu o número de centros de dados aumentar nos últimos anos, estando dezenas de projetos em construção.

A empresa tecnológica Google tem vindo a reforçar a presença na Finlândia, depois de ter adquirido, em 2009, uma antiga fábrica de papel que transformou num centro de dados na cidade costeira de Hamina.

A instalação integra as 43 regiões de "cloud" (armazenamento de dados) da Google e utiliza centenas de fornecedores finlandeses na construção, operação e infraestruturas de rede.

Segundo as estimativas da Google, os investimentos podem ajudar a aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) finlandês em 3,6 mil milhões de euros por ano e garantir mais de 37 mil empregos no país, 16 mil dos quais no setor da construção civil.