Empresário angolano compra Jornal Económico

"A entrada no universo do grupo Media9Par representa um momento de viragem para o Jornal Económico. A partir de agora, aproveitando as sinergias com os outros meios do grupo Media9Par, o Jornal Económico vai posicionar-se como uma marca de informação dirigida a todo o espaço lusófono, com uma oferta de conteúdos cada vez mais multiplataforma, isto é, no papel, no online, no vídeo e nos 'podcasts'", escreveu o diretor da publicação, Filipe Alves, no editorial da edição de hoje do Jornal Económico.

Em junho, o diretor e também acionista da Megafin, dava conta que o Emerald Group, fundado em 2009, detentor dos direitos de publicação das revistas Forbes Portugal e Forbes África Lusófona, tinha-se estreado na área dos "media" em 2018, com o investimento numa participação minoritária (40%) no Polígrafo".

"Sediado no Dubai International Financial Center (...) é uma 'holding' de investimentos detida exclusivamente por N`Gunu Tiny, com foco no setor financeiro, energia, investimento de impacto e inovação social", acrescentou.