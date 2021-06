Empresário brasileiro pede mais investimento do Brasil em Angola

Valdomiro Dondo, considerado um dos empresários de maior sucesso em Angola, presente no país há 35 anos, notou que a relação comercial Brasil/Angola, "decresceu muito" nos últimos anos, o que no seu entender "não se justifica"."Nós fazemos muito esforço para trazer colegas para cá", disse Valdomiro Dondo, manifestando o seu interesse no segmento da agroindústria em parceria com empresários brasileiros que "têm tecnologia, 'know-how'", lembrando que a similaridade de produtos agropecuários que se produzem no Brasil podem ser produzidos no país africano.", realçou.

Há 35 anos em Angola, Valdomiro Dondo começou a sua atividade empresarial em Angola na década de 1980 com o comércio de alimentos exportados do Brasil, expandindo mais tarde os seus negócios para outros setores, sendo hoje detentor de mais de 20 empresas, nos segmentos dos transportes, banca, saúde, imobiliário, tecnologias de informação, mineração, restauração, bebidas e agricultura.





O empresário afirma ter investido no país africano acima de 500 milhões de dólares (420 milhões de euros), mas reconhece que a "realidade atual está bem diferente do era há dois anos".



Em declarações à agência Lusa, Valdomiro Minoru Dondo, disse que "a economia decresceu um pouco com a pandemia", o que levou a uma redução de pelo menos 2.000 postos de trabalho dos 5.000 que conseguiu criar com os seus negócios.