Empresário de Macau que produzia vinhos em Portugal morreu aos 57 anos

De acordo com um comunicado publicado no portal da empresa na Internet, o fundador da Quinta da Marmeleira - Sociedade Agrícola Importação e Exportação, Lda morreu na terça-feira à noite "devido a falência cardiovascular súbita".

A família de Wu Zhiwei garantiu que "mantém o compromisso de dar continuidade ao legado" do empresário, "assegurando a estabilidade e o futuro próspero dos seus negócios", lê-se ainda na nota.

Além da manutenção "das políticas de desenvolvimento da empresa", o comunicado prometeu a continuidade "das iniciativas de responsabilidade social que (Wu Zhiwei) tanto estimava".

O empresário, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC), anunciou em abril de 2020, no início da pandemia de covid-19, a doação de mais de 200 mil máscaras ao Ministério da Saúde português.

O objetivo foi "ajudar a proteger o pessoal da linha da frente no combate à doença em Portugal", nomeadamente no Hospital de São João, no Porto, e no Hospital Santa Maria, em Lisboa, entre outras instituições públicas, disse na altura à Lusa uma fonte da Quinta da Marmeleira.

Espírito empreendedor e solidário

Na quinta-feira, a CCILC descreveu num comunicado Wu Zhiwei como "um dinamizador exemplar das relações Portugal-China" e "um empresário visionário".

Lançada em 2015, a Quinta da Marmeleira produz mais de 200 mil garrafas de vinho, principalmente para exportação para o mercado do interior da China, em 100 hectares de área de cultivo.

O projeto agrícola, situado em Alenquer, a cerca de 50 quilómetros a norte de Lisboa, acabou por ser um fator de combate ao desemprego na zona.

A quinta foi um dos locais visitados em Portugal, em abril de 2023, por uma comitiva de 50 empresários de Macau, liderada pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, no âmbito da primeira deslocação ao exterior do líder do Governo da região chinesa, Ho Iat Seng, após a pandemia.

Em outubro de 2022, Wu Zhiwei avançou estar em andamento o processo de construção de uma nova adega na Quinta da Marmeleira, para enoturismo, para "dar a conhecer aos turistas chineses todo o processo de produção de vinhos, da uva ao produto final".

Na mesma altura, o empresário, nascido na província de Guangdong, adjacente a Macau, anunciou o lançamento de uma agência de viagens para "estabelecer uma ponte de ligação entre Portugal e China".

"O objetivo é levar pessoas da China continental a Portugal para conhecer o país e a cultura e também levar portugueses a conhecer a China", disse à Lusa Wu Zhiwei, que também tinha negócios na área do imobiliário e da joalharia, em particular do jade.