Empresário Mário Ferreira vai ser o primeiro turista espacial português

Mário Ferreira seguirá na cápsula New Shepard, da empresa norte-americana Blue Origin, que vai descolar do deserto do Texas, nos Estados Unidos, por volta das 14h30.





Uma viagem curta e cara e que será composta por seis pessoas, sendo Mário Ferreira o primeiro português a realizar um voo suborbital.Este é o sexto voo suborbital com tripulantes da Blue Origin, empresa aeroespacial dirigida pelo magnata Jeff Bezos.A jornalista Célia de Sousa conversou com Rui Agostinho, do Observatório Astronómico de Lisboa, que explicou qual pode ser o impacto no ecossistema da terra destas viagens.Se tudo correr bem, à semelhança de outros voos, os seis tripulantes vão transpor a barreira que separa o limite da atmosfera terrestre e o espaço e sentir a microgravidade, numa curta viagem de pouco mais de dez minutos entre a descolagem e a aterragem.