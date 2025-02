Empresário português sente cada vez mais a mudança na Alemanha

José Félix Marinho é emigrante e mostra-se preocupado com o avanço da extrema-direita, mas vai dizendo que a vontade de mudança dos alemães vão neste sentido.





A Alemanha entra na última semana de campanha eleitoral e as sondagens dão a vitória à CDU, de centro-direita. Mas o partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, também tem estado em evidência - não só pelo crescimento nas intenções de voto, como também pelo apoio declarado do empresário Elon Musk e pelo recente encontro entre a líder da AFD com JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos.

O repórter João Gomes Dias, enviado especial da Antena 1 à Alemanha, foi até à região da Saxónia, onde a extrema-direita conseguiu ser o segundo partido mais votado, nas eleições regionais do ano passado, e esteve à conversa com este português residente em Dresden.