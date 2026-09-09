Empresas de IA "estão a arriscar as nossas vidas", avisa ex-investigador da Anthropic

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026





Jacob is correct here—we really do earnestly believe AI could kill all humans! I personally think it is >10% within the next decade. I believe Anthropic is trying its best, but we do not yet have a plan to solve alignment for superintelligence and are not clearly on track to. https://t.co/QAIHiFP3QZ — Evan Hubinger (@EvanHub) September 9, 2026

Segundo o investigador de 27 anos, que também já trabalhou para a OpenAI,Coxon acusou as empresas de “suavizarem” a forma como estes sistemas são percecionados, ainda que percebam “que nos podem matar a todos”."Estão a arriscar as nossas vidas (…) Em breve, esses sistemas vão ser sobre-humanos, capazes de piratear qualquer coisa, revolucionar qualquer área da noite para o dia e adquirir poder e recursos reais”, escreveu.A publicação no X mereceu resposta de outro funcionário da Anthropic, responsável por manter a tecnologia em sintonia com os valores humanos.O cofundador da Anthropic, Dario Amodei, também tem sido insistente nos alertas sobre a própria empresa.Em janeiro deste ano revelou que. Noutra ocasião, Amodei advertiu que a superinteligência “nos vai colocar à prova enquanto espécie”.No X, Coxon revelou, ainda, que,A sua demissão do setor, após três anos a construir sistemas de inteligência artificial, acontece após um verão marcado pelas falhas na contenção da IA superinteligente.