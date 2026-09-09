Empresas de IA "estão a arriscar as nossas vidas", avisa ex-investigador da Anthropic

Empresas de IA "estão a arriscar as nossas vidas", avisa ex-investigador da Anthropic

Jacob Coxon, antigo investigador da Anthropic, anunciou na rede social X que deixou de trabalhar para a empresa e alertou sobre os perigos graves da inteligência artificial para o futuro da humanidade: "Nenhuma das empresas está a agir de forma responsável".

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Dado Ruvic - Reuters

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Segundo o investigador de 27 anos, que também já trabalhou para a OpenAI, o desenvolvimento rápido das ferramentas de inteligência artificial traduz-se em 10% de risco de extinsão de “todos os humanos” na próxima década.

Coxon acusou as empresas de “suavizarem” a forma como estes sistemas são percecionados, ainda que percebam “que nos podem matar a todos”.

"Estão a arriscar as nossas vidas (…) Em breve, esses sistemas vão ser sobre-humanos, capazes de piratear qualquer coisa, revolucionar qualquer área da noite para o dia e adquirir poder e recursos reais”, escreveu.

A publicação no X mereceu resposta de outro funcionário da Anthropic, responsável por manter a tecnologia em sintonia com os valores humanos. Evan Hubinger explicou que o risco pode até ser superior a 10% e que não há um plano em curso para a resolução dos problemas que possam surgir e que colocam em causa a existência humana.


O cofundador da Anthropic, Dario Amodei, também tem sido insistente nos alertas sobre a própria empresa. 

Em janeiro deste ano revelou que uma IA poderosa pode dar origem a um “pesadelo totalitário” de vigilância total. Noutra ocasião, Amodei advertiu que a superinteligência “nos vai colocar à prova enquanto espécie”.

No X, Coxon revelou, ainda, que, apesar de os altos cargos das duas empresas em que trabalhou conhecerem os perigos e recearem uma catástrofe, continuam a desenvolver as ferramentas.

A sua demissão do setor, após três anos a construir sistemas de inteligência artificial, acontece após um verão marcado pelas falhas na contenção da IA superinteligente.
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