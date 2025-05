Empresas europeias na China satisfeitas com a guerra comercial

As conclusões do inquérito indicam que os seus membros, embora também sofram o impacto económico global da guerra comercial do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderão conquistar quota de mercado às empresas norte-americanas que exportam para o mercado chinês.

O inquérito revelou que 19% das empresas inquiridas já estão a receber mais negócios de clientes chineses e estrangeiros que operam no país asiático devido à guerra comercial, enquanto 36% ainda não sentiram um impacto positivo, mas esperam vir a sentir.

"O que ouvimos dizer é que há uma série de empresas europeias que estão a competir com as empresas norte-americanas e talvez em particular com as importações oriundas dos Estados Unidos", disse Jens Eskelund, presidente da Câmara da UE, na apresentação do relatório.

"Se essas importações (norte-americanas) estiverem a diminuir e a China tiver de encontrar fornecedores, não norte-americanos, noutros países, isso poderá trazer benefícios", apontou.

Eskelund sublinhou que tal não significa que as empresas europeias estejam a usufruir de um benefício líquido "mensurável" da guerra comercial, com o abrandamento económico e a incerteza a pesar sobre a rentabilidade e os planos de investimento.

A China construiu uma eficaz máquina de exportação, mas as empresas estrangeiras, incluindo as dos EUA, continuam a desempenhar um papel importante, nomeadamente no fornecimento de maquinaria de alta qualidade e de componentes para a produção industrial.

As empresas total ou parcialmente detidas por investidores estrangeiros representam cerca de 30% do valor comercial da China, sendo que muitas delas utilizam componentes importados para produzir bens na China para venda local ou para exportação.