As duas centrais nucleares de Almaraz, na vizinha Espanha, vão fechar até 2028.

É o que consta do calendário que estabelece que as sete centrais espanholas devem deixar de funcionar até 2035.



Mas em Almaraz, na região da Extremadura, autarcas e população opõem-se à decisão que pode acabar com três mil postos de trabalho.