Encontrado corpo um ano após inundações

A identificação do corpo foi feito com análises de ADN, que confirmaram tratar-se de um homem desaparecido "durante as inundações" de há quase um ano, indicou o tribunal de Valência, em comunicado.

Nas inundações de 29 de outubro de 2024 morreram 229 pessoas na região de Valência, confirmou o mesmo tribunal.

A identificação deste corpo não altera o balanço de vítimas, uma vez que todas as pessoas desaparecidas naquele dia tinham sido já dadas como mortas pelas autoridades, explicou.

Há agora dois cadáveres das 229 vítimas por encontrar e identificar.

O corpo identificado esta semana foi encontrado na terça-feira à tarde por funcionários da empresa pública Tragsa durante trabalhos de remoção de entulho junto ao rio Túria.