Encontrado morto líder indígena Merong Kamakã Mongoló

A polícia registou a morte de Merong Kamakã Mongoió como um possível caso de suicídio, embora familiares e amigos defendam que foi assassinado, uma vez que nos últimos dias tinha manifestado a intenção de "expandir a área" que pretendia recuperar para o seu povo, noticiou a imprensa local.

Uma patrulha da Polícia Federal foi enviada ao local para investigar a causa da morte.

Em nota oficial, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, órgão do Governo brasileiro responsável pelo atendimento às comunidades indígenas, lamentou "profundamente a perda" e solidarizou-se "com familiares e amigos neste momento de tristeza".

Ativista em defesa dos territórios indígenas, Merong Kamakã Mongoió pertencia ao povo Pataxó-hã-hã-hã-hãe, originário do sul do estado da Bahia (nordeste), e era a sexta geração da família Kamakã Mongoió.

Atualmente liderava o trabalho de retomada do território reivindicado pela sua comunidade no Vale do Córrego de Areias, em Brumadinho, município localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Nascido em Contagem (Minas Gerais), mas criado na Bahia, Merong Kamakã Mongoió também liderou ações de recuperação de terras indígenas no estado do Rio Grande do Sul.