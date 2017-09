Encontrado submarino da I Guerra Mundial na costa da Bélgica

RTP20 Set, 2017, 17:31 / atualizado em 20 Set, 2017, 17:32 | Mundo

O submarino, do tipo UB-II, remonta à I Guerra Mundial, tendo sido parte integrante das táticas alemãs. Servia para perturbar as rotas comerciais britânicas no Canal da Mancha e no Mar do Norte.



O submarino está em bom estado e foi encontrado a uma profundidade de 30 metros. Terá 27 metros de comprimento e a parte da frente do navio encontra-se danificada. No Mar do Norte entre as costas da Bélgica e Reino Unido jazem submarinos da I Guerra Mundial, que se desenrolou entre 1914 e 1918.





Estes submarinos são denominados de U-Boats, diminutivo para UnderSea Boats, referência aos submarinos militares utilizados pela Alemanha na I e na II guerras mundiais.



Utilizados como armas de frota contra navios de guerra navais inimigos, foram também usados para a guerra económica, como bloqueio naval contra o transporte do seu inimigo.



Dos 11 U-Boats encontrados em águas belgas, este é o navio que está melhor preservado, adianta a província da Flandres Ocidental, segundo a Reuters.



O submarino foi encontrado por investigadores. Devido ao local não estar protegido, o governador da Flandres Ocidental, Carl Decaluwe, não forneceu a localização exata.



São 93 os U-Boats alemães que estacionaram em portos belgas, afundando mais de dois mil navios. Já 70 desses mesmos submarinos ficaram perdidos no mar. Morreram mais de mil marinheiros.

Projeto U35 no Algarve

Em 2014 foram encontrados destroços de submarinos na costa algarvia, afundados por um submarino alemão, o U-35. Estes destroços foram objeto de diversos estudos entre 2014 e 2015, constituindo um contributo importante para o conhecimento da estratégia de guerra submarina da Alemanha.



O capitão do submarino U-35, Lothar von Arnauld de la Perière, afundou quatro navios de diferentes pavilhões. O “Bien Aime Prof. Luigi”, italiano, os navios noruegueses “Torvore” e “Wilhelm Krag” e o “Norsoen”, de origem dinamarquesa.



Em novembro fará dois anos que o Centro de Investigação Naval (CINAV) recebeu o prémio Adopt a Wreck Award pelo “Projeto U35 no Algarve”, atribuído pela Sociedade Náutica de Arqueologia. Este projeto fez parte das comemorações dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial.



O prémio é concedido anualmente a instituições ou pessoas que desenvolvam estudos que contribuam significativamente para o desenvolvimento da arqueologia náutica.