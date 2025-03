Encontrados mortos três dos quatro soldados dos EUA desaparecidos na Lituânia

"Três soldados do Exército dos Estados Unidos afetos à 1.ª Brigada Blindada, da 3.ª Divisão de Infantaria, foram encontrados mortos na Lituânia", indicou o serviço de imprensa do Exército norte-americano para a Europa e África, acrescentando que prosseguem as buscas pelo quarto soldado.

Pouco antes, o Exército lituano tinha anunciado a recuperação do veículo blindado, afundado num pântano, em que seguiam quatro militares norte-americanos destacados na Lituânia há dois meses, que participavam em manobras militares num campo de treino em Pabrade, uma cidade perto da fronteira com a Bielorrússia, quando desapareceram.